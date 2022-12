Cosa ci racconta davvero la storia dei laureati assunti come spazzini a Napoli

(Di martedì 6 dicembre 2022) Cronache dal paese dei pochi. In Italia c’è tale scarsità diche dodici di loro, ieri a, hanno festeggiato l’assunzione. Qui non si contesta né la dignità dello specifico mestiere, che è fondamentale, né la necessità di un lavoro purchessia, altrettanto fondamentale e comunque meglio del reddito di cittadinanza. Mi limito a far notare ciò che cantano i dati: su duecento, dodici hanno la laurea e diciannove la sola licenza media; gli altri, il diploma. Significa che, in questo paese dove tutti sono convinti che idebbano diventare sempre di più, sempre di più, sempre di più, ha frequentato con profitto l’università il 6 per cento dei neoa svolgere un mestiere per cui non è necessario ...

Italia che Cambia

... Tajani: 'Dalla Farnesina tutto il supporto alla famiglia per capireè successo' Veronica: 'Marco è tra la vita e la morte' 'Quel messaggio è stato uno choc -a voce bassa Veronica, 29 ...In questo paese dove tutti sono convinti che i laureati debbano diventare sempre di più, ha frequentato con profitto l'università il 6 per cento dei neoassunti a svolgere un mestiere per cui non è ... "Cosa mi sarei persa". Federica Ooyen racconta come rifiorire dalla depressione Tra due giorni l’8 dicembre 2022 per Bianca Balti sarà una giornata molto importante e ha paura. Bianca Balti sarà operata per togliere i seni, entrambi. Una scelta che rivela solo adesso, una mastect ...In questo paese dove tutti sono convinti che i laureati debbano diventare sempre di più, ha frequentato con profitto l’università il 6 per cento dei neoassunti a svolgere un mestiere per cui non è nec ...