Contanti e Pos | il governo fa dietrofront | ' Pronti a rivedere le norme'

(Di martedì 6 dicembre 2022) IlMeloni è una continua marcia indietro , su provvedimenti e dichiarazioni dei vari esponenti, un atteggiamento che di certo non aiuta un Paese che avrebbe bisogno di riprendere la marcia per ...

Sky Tg24

Dubbi sollevati anche dalla Corte dei Conti , secondo cui ' le norme sunon sono coerenti con il Pnrr '. Leggi anche Confindustria torna a picconare la manovra del governo Meloni: '...L'analisi si sofferma sugli oneri sostenuti dalla collettività a fronte delle varie forme di pagamento possibili (, carte di pagamento, bonifici, assegni, addebiti diretti); e anche su quelli ... Obbligo Pos 60 euro, in Italia conviene davvero il contante Il punto Per giustificare lo stop alle multe per i commercianti che non accettano il Pos sotto i 60 euro di spesa, Meloni ha tirato in ballo i costi delle ...Il ministro dell'Agricoltura e numero due di Fratelli d'Italia: l'impostazione che Meloni ha dato è chiara: tutti gli aspetti non fondamentali ...