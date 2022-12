Calcio | Mondiali 2022 | Paulo Bento si è dimesso | non è più il commissario tecnico della Corea del Sud

(Di martedì 6 dicembre 2022) La sconfitta, annunciata, con il Brasile ha messo fine all’avventura, comunque magnifica,del Sud aiin Qatar. Contro i verdeoro negli ottavi di finale c’era poco da fare: una partenza da incubo e un 4-1 che lascia poche recriminazioni. Subito dopo il match, ilcompagine asiatica,, ha ufficialmente rilasciato le proprie dimissioni, non sarà più lui l’allenatore. Le sue parole: “Ora devo riflettere sul futuro, che non sarà con la nazionaledel Sud. Ho già informato i dirigenti e i giocatori. Avevo deciso fin da settembre che me ne sarei andato comunque fosse andata qui”. In conclusione: “Comunque sono ...

OA Sport

" Abbiamo subito molte critiche per essere stati esclusi dai, ma nessuno ricorda i recenti risultati ottenuti e quanto sia stato difficile alzare al cielo due Coppe".LUSAIL - Alle ore 20 (22 locali) allo Stadio Lusail Iconic scenderanno in campo Portogallo e Svizzera per l'ultimo ottavo di finale in programma. I lusitani, approdati alla fase ad eliminazione ... Calcio, Mondiali 2022. Il Portogallo sfida la Svizzera: in palio i quarti di finale Arturo Vidal parla del suo futuro in nazionale e lancia una frecciatina all'Argentina. Pochi giorni fa, attraverso i social, aveva chiesto ai tifosi se era giusto continuare a vestire la maglia del Ci ...I dati Auditel di lunedì 5 dicembre: i Mondiali di calcio in Qatar dominano con la sfida tra Brasile e Corea del Sud. Ancora beffato il Gf Vip ...