Barbara d’Urso | arriva una denuncia a Pomeriggio 5 | “Non mi spaventa niente!”

Leggi su biccy

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ieri nella puntata del lunedì diè tornata a trattare il caso di Lando Buzzanca. In collegamento Enrica Bonaccorti ha iniziato a parlare del noto attore, quando ad un tratto Carmelita l’ha fermata ed ha avvisato i suoi opinionisti di non fare il nome di una persona specifica di quel caso, perché al programma sarebbeta una/diffida.ovviamente non ha fatto il nome in questione, ma chi segue5 ha capito (e personalmente non sono rimasto sorpreso).: “Questa persona ci ha diffidato, o enunciato, ma non miniente”. “Enrica tu sai bene da cosa è partito tutto questo. Lo sapete bene tutti qui ma vi prego di non ...