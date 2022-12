ASST di Bergamo Treviglio | Concorso per 1 Informatico

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale diOvest diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Assistente Tecnico, il citato Personale sarà inquadrato in categoria C. L’assunzione é finalizzata all’inserimento della Risorsa presso la S.C. Sistemi informativi aziendali. Bando diIn esecuzione del provvedimento n. 1657 del 6 ottobre 2022 é indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico -, categoria C, da assegnare alla S.C. Sistemi informativi aziendali. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di ...