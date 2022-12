VIDEO | Incontro ravvicinato tra Seth Rollins e un piccolo fan che lo imita

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Durante un recente Live Event svoltosi nel fine settimana,è stato protagonista di un bel siparietto con unfan. Al momento del suo ingresso sul ring, “The Visionary” si è accorto della presenza di un suofan, vestito in grande stile, che lo stavando nelle sue tipiche movenze.gli si è avvicinato e i due si sono scambiati l’ormai tipica risata che contraddistingue il personaggio. Insomma un bel momento per il wrestler e un momento da ricordare per il giovane suo tifoso., nel corso di un house show, svoltosi a Rochester ha anche reso omaggio al compianto Brodie Lee, scomparso nel dicembre 2020. Per la cronaca durante i Live Event del fine settimanaha affrontato (perdendo) lo US Champion Theory. ...