(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Stezzano (Bg) 05 dicembre 2022 –, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato l’ampliamento della Partnership strategica con(Wortmann AG), uno dei principali operatori regionali didi colocation in Germania, con l’obiettivo digli impegni di. Ad oggi,ha utilizzato la soluzione chiavi in mano del portafoglio EcoStruxureÔ fors di, che le consente di raggiungere l’efficienza energetica in tutto il suo sito. Nell’ambito della sua strategia net zero,...

Adnkronos

Ciò è stato possibile gestendo un proxy TCP/IP affidabile tra il satellite e AWS. Inoltre, questa modifica ha reso più semplice per il personale digestire automaticamente i trasferimenti ...I meneghini di coach Piazza non scenderanno infatti sul campo di casa dell'Allianz, ma proveranno a conquistare la sesta vittoria stagionale per tenere il passo delle migliori. Dall'altra parte ... Terra Cloud e Schneider Electric uniscono le forze per accelerare sulla sostenibilità dei Data Center (Adnkronos) – Stezzano (Bg) 05 dicembre 2022 – Schneider Electric™, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato l’ampliamento della Partnership s ...L'esperimento è stato annunciato in occasione di re:Invent, l’evento dedicato alle nuove frontiere del cloud in svolgimento a Las Vegas ... ogni immagine raccolta deve infatti essere trasmessa a Terra ...