Tariffe Tim per fisso e mobile | fibra fino a 10 Gbps e il 5G migliore d’Italia

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)Tim per ildi casa e la linea, per i clienti su cellulare il costo delè a prezzo ancora più conveniente e se hai un ISEE sotto i 20.000€ puoi acquistare un PC in abbinamento alla. Premium base, WiFi Power Smart e WiFi Power All Inclusive sono leper ilcon chiamate e navigazione illimita suottica con velocitàa 10. LeTim WiFi possono essere attivate direttamente online sul sito dell’operatore (tramite questo link diretto) oppure in uno dei negozi sparsi sul territorio nazionale.Vodafone, se le attivi insieme risparmiTim ...