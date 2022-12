Supplenze docenti | a dicembre ancora nomine da GPS 2022 con algoritmo Bollettini aggiornati con ROMA

(Di lunedì 5 dicembre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione deicon inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

Per lebrevi, invece, ci sarà da aspettare. 24:50 Si hanno gli arretrati se si è lavorato con la Mad Leggi anche Arretrati stipendioe ATA: quanto mi spetta al netto Ecco come ..., graduatorie esaurite per varie classi di concorso: le scuole ricercano ida MAD. Avvisi La consulenza È possibile richiedere consulenza all'indirizzo [email protected] (non è ...Supplenze da MAD per l’anno scolastico 2022/23, alcune istituzioni scolastiche stanno già pubblicando avvisi riguardanti la ricerca di docenti per la copertura di cattedre. Ricordiamo che le domande ...Un emendamento al DL aiuti quater prevede la proroga delle assunzioni da GPS sia su posto comune che nel sostegno. Ecco tutte le novità ...