Pisa Vs Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Entrambe cercano un posto nei playoff, per cui una vittoria darebbe un forte slancio verso questo obiettivo.Vssi giocherà giovedi 8 dicembre 2022 alle ore 18 presso lo stadio Arena Garibaldi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I toscani sono reduci da nove risultati utili consecutivi e si sono riavvicinati alla zona playoff dopo che le aspettative erano ben altre a causa di un pessimo avvio. Nell’ultimo turno sono riusciti a bloccare il Bari sul proprio campo. I marchigiani sono noni con 21 punti e cercano una vittoria che manca da più di un mese e che rilancerebbe di gran lunga le loro ambizioni playoff. Nel turno precedente sono stati bloccati dal Como per un pareggio ricco di gol. LE ...

