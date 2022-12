Pioggia di missili su Kiev e quasi tutta l’Ucraina | scatta l’allerta aerea | razzi su case e un asilo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ètasulla capitalee la maggior parte delle regioni delda questa mattina 5 dicembre, dopo che diversirussi sono stati lanciati anche su obiettivi civili, come riporta Ukrainska pravda che cita autorità locali. Nel Donetsk un edificio amministrativo, une alcuni palazzi sono stati danneggiati ieri dai raid russi, come ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko che ha parlato di diversi feriti e vittime: «Nella direzione di Volnovakha, i russi hanno bombardato ieri Vuhledar. Almeno ottosono state danneggiate; non sono state segnalate vittime. Nella direzione Donetsk, Kurakhove e Hostre sono state colpite dal fuoco nemico: sono stati danneggiati un ...

... nella regione di Kharkiv, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleh Syniehubov, citato da Ukrinform: "Dopo le 4:00, i russi hanno sparatoS - 300 contro le infrastrutture ...Una situazione - sul terreno - che non può che partire da qui, dalle città paralizzate, ma che arriva fino in Donbass dove cade unadiininterrottamente per 24 ore, e in Lugansk dove ...Pioggia di missili sulle infrastrutture energetiche a Zaporizhzhia. Al via il price cap al petrolio russo. Per gli 007 inglesi diminuisce a Mosca l’appoggio alla guerra. Incontro tra emissari russi e ...Le truppe russe sono tornate a sferrare pesanti attacchi nelle regioni di Donetsk e Luhansk nel Donbass. Lo Stato maggiore delle forze ucraine ha ...