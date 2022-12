Pensioni minime | aumento fino a 600 euro in base a età e Isee Cresce pressing sul Mef

Forti aumenti in arrivo per leo integrate al trattamento minimo e per gli assegni sociali. Per effetto della perequazione automatica, dal 1 gennaio 2023 gli importi dei trattamenti subiranno un incremento, così ...'Nell'esame della manovra chiederemo più risorse per quanto riguarda la sicurezza, le, l'assunzione dei giovani e soprattutto garanzie per il pagamento dei crediti del bonus edilizia',...Aumento fino a quota 600 euro per le pensioni minime. La rivalutazione record delle pensioni scatterà dal 1° gennaio 2023 per effetto del ...Di quanto aumenta l'importo della pensione minima e l'assegno sociale a partire da gennaio 2023 in base all'inflaizone.