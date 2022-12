Mondiali Qatar 2022 | il sosia di Neymar torna in Brasile dopo aver creato scompiglio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Eigon Oliveira è ormai diventato famoso come il sosta die, durante idi, è andato ad assistere ad una gara delscatenando un vero e proprio caos. Molti tifosi, infatti, hanno iniziato a chiedergli foto ed autografi, mentre alcuni giocatori verdeoro in campo prima della partita hanno alzato lo sguardo per vedere cosa stava succedendo. In serata sudamericani affronteranno la Corea del Sud negli ottavi del torneo, ma questa volta non dovrebbero ripetersi episodi simili poiché il ‘di Ney’ sta lasciando il Paese per fare ritorno nella sua Patria. Oliveira ha però annunciato che ha intenzione dire inper le semifinali se ilavanzerà, pronto a seminare altro ...

I nipponici sono la grande novità di2022, i balcanici invece i finalisti deiin Russia del 2018: per il Giappone si tratta della quarta volta agli ottavi di finale dopo il 2002, il ...Per gli ottavi di finale del Mondiale 2022, in svolgimento in, scendono in campo il Giappone e la CroaziaÈ tempo di scendere in campo per la sorpresa Giappone che, dopo aver eliminato la Germania di Hans - Dieter Flick, si prepara ad affrontare, per gli ...Lo status di “disoccupato” di Cristiano Ronaldo potrebbe durare poco più di un mese, giusto il tempo della durata del Mondiale in Qatar, ormai l’unico obiettivo rimasto al portoghese nella stagione ...Eigon Oliveira è ormai diventato famoso come il sosta di Neymar e, durante i Mondiali di Qatar 2022, è andato ad assistere ad una gara del Brasile scatenando un vero e proprio caos. Molti tifosi, ...