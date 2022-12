Meteo lunedì | nuova settimana con piogge e neve a quote basse Tutti i dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 dicembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Già nelle ultime ore di domenica unaperturbazione pilotata dall’area depressionaria sull’Europa centro-occidentale raggiungerà il Nordovest determinando una recrudescenza delle precipitazioni. Nella notte suil fronte scorrerà verso est determinandoe rovesci che in giornata si estenderanno al Nordest risultando a tratti intensi sul settore lombardo-veneto. Lacadrà sulle Alpi mediamente oltre i 1000/1300m, ma nel corso della giornata i fenomeni si attenueranno al Nordovest, dove subentreranno alcune schiarite. Lo stesso fronte sarà causa di un avvio dimolto instabile in Toscana cone rovesci, in estensione a Umbria e Marche in giornata, ma la...