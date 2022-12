Giorgetti parla di una finanziaria prudente | ma in realtà si rivela poco equa e responsabile

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il ministro Giancarloha presentato la2023 come un insieme di misure improntate alla responsabilità e alla prudenza. Intento senza dubbio lodevole. Questa visione pragmatica sembra aver guadagnato un certo consenso, soprattutto negli ambienti confindustriali. Un attento esame però dimostra che le cose stanno molto diversamente e della prudenza dichiarata non si scorge traccia. La-Meloni, al contrario, simoltoed, prima sul piano economico e poi, ancora di più, su quello delle scelte sociali. Innanzitutto sul piano economico. La2023 si dovrebbe inserire in un percorso di rientro della finanza pubblica dopo gli interventi ...

...ha affermato a questo proposito il ministro dell'Economia e delle finanze (Mef) Giancarlo...ministro Sangiuliano non basteranno a salvare i cinema italiani Il neoministro della Cultura...... Tutte le spezie del mondo di Francesca(Mondadori Electa). Libri perfetti come ... per capirsi, capire ed essere informati Come si può intervenire in modo responsabile in un dibattito...Altro weekend di congressi provinciali per la Lega in diverse città lombarde, tra cui Brescia, dove è stata eletta Roberta Sisti ...A Varese assente Giorgetti. Non ha votato Da oggi è un segretario di minoranza ... Si è presentato sabato mattina, al Castello di Giovenzano, dopo settimane di ospedalizzazione e ha parlato ai ...