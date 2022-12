«Edicola in voce» | Alexa legge L’Eco di Bergamo a ciechi ed ipovedenti

Elisa Mannocci è la titolare della cartolibreria edBiancospino e sabato sera ha appreso ... Difficile anche che il nuovo milionario sia quellamaschile misteriosa che sabato sera, dopo che ...Gli errori ortografici saranno comunque evidenziati (a meno che non disattiviate anche la...migliori gadget del momento Il futuro della democrazia è al centro del nostro ultimo numero in...Innovazione Il progetto - Unione Digitale - permetterà a persone cieche o ipovedenti, grazie alla digitalizzazione, di consultare i quotidiani grazie al comunicatore vocale di Amazon Leggere i giornal ...WASHINGTON, 01 DIC - Joe Biden e il partito democratico si preparano a rivoluzionare le primarie per le presidenziali del 2024 facendole partire non più dall'Iowa, come succede da mezzo secolo, ma dal ...