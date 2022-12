Cosa vuol dire che «la moneta elettronica è una moneta privata»?

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Quando si parla di pagamenti elettronici spesso si senteche «la», quindi meno tracciabile, secondo chi sostiene questa posizione. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Senato in occasione del voto di fiducia al governo guidato da lei aveva detto che «l’unicaa corso legale in Italia e in Europa sono le banconote cartacee emesse dalla Bce. Lanon èa corso legale: è una forma di». Oggi a ribaquesto argomento su Twitter è Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia. Filini è intervenuto sulla ...

la Repubblica

Il 'caso' di Brescia Il dato di Brescia dice anche un'altra: l'accelerazione del fenomeno. ... Roberto Morandi roberto.morandi@varesenews.it Fare giornalismodire raccontare i fatti, avere il ......che la Schlein dica "basta inciuci e meno Renzi" per capire da che parte si va e per fare. E ... Cialtro. Non bastano più le ministre e gli intingoli tirati fuori dal vecchio frigo. Certo la ... "Goblin mode", cosa vuol dire la parola scelta dal dizionario di Oxford per il 2022 Non so dirvi cosa sia bene, ma è evidente che da quando sono stato Ministro ... il diritto alla scommessa per dividerà l'azzardo dall'abilità. Vogliamo contrastare gli aspetti patologici, ma ...Grande Fratello Vip. Sono ore particolarmente complicate, di tensione, nella Casa più spiata d’Italia. Soprattutto per i Donnalisi. Di fatto, in queste ultime ore, la coppia tanto discussa è ritornata ...