Boom di contagi di influenza | Gimbe | ' Dati sottostimati del 50%'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Schillaci ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da TG LA7: 'Siamo in una fase nuova, non più obblighi ma persuasione'. Il ministro ha voluto rassicurare affermando che la situazione ...

QuiFinanza

didi influenza . La situazione Covid sembra rimanere stabile al momento, ma Gimbe è preoccupata in quanto i dati sarebbero sottostimati del 50%. Sicuro è che il nuovo ceppo influenzale ...Il picco dell'influenza è previsto per gennaio. In anticipo però, il nuovo virus arrivato dall'Australia, il peggiore da cinque anni a questa parte, sta mettendo a letto milioni di italiani, ... Covid, contagi fuori controllo in 6 regioni: le zone a rischio Boom di contagi di influenza: il nuovo ceppo arrivato dall'Australia sta mettendo a letto milioni di italiani.Arriva dall'Australia il ceppo influenzale che sta mettendo a letto milioni di italiani. Colpiti soprattutto i più piccoli. Intasati i Pronto Soccorso. Per Cartabellotta i nuovi casi settimanali non s ...