Barcellona | l'agente di Kessie in sede

... offerto dal suoMendes al presidente Laporta. Ma il portoghese, impegnato ora al Mondiale, ... Ma come riporta 'Marca', ilteme che l'ex Anderlecht abbia addirittura già confezionato ...L'attaccante spagnolo, dopo il prestito al, è tornato al Wolverhampton, dove sta vivendo ... Per lui, con i Wolves, contratto in scadenza a giugno, e il suoJorge Mendes alla ricerca ...Una biblioteca, aule scolastiche, un docufilm che rende protagonisti facendoli uscire virtualmente dalla detenzione gli internati . Cambia pelle l'Istituto ...Fango e paura, strade irriconoscibili. Come in quel terribile 22 novembre del 2011. Così questa mattina si è risvegliata Barcellona, dopo l'ondata di ...