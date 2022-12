TS – dedica ad Agnelli dopo la vittoria sull’Inter

(Di domenica 4 dicembre 2022) 2022-12-03 23:57:00 Flash news da Tuttosport: La Juventus Women vince il derby d’Italia sconfiggendo l’Inter dell’ex Rita Guarino per 2-0. Bonansea e Caruso lanciano la squadra di Montemurro che recupera punti preziosi in classifica: le bianconere sono a 3 punti dalla Roma che però deve ancora giocare contro il Milan. Subitola partita Cecilia Salvai ha scritto un post su Instagram per commentare il periodo della Juventusle dimissioni die del CdA. “Non dimenticheremo mai da dove siamo partite, per questo mi sento dire questaal presidente Andrea, che ci ha permesso di nascere, crescere e vivere questa maglia profondamente” – queste le parole della Salvai. “Quando si sentono tante parole, l’unico modo è rispondere sul campo – ha aggiunto la ...

