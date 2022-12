Totti | Noemi e quei viaggi frequenti in Albania | svelati i motivi

FrancescoBocchi inseparabili. Nell'ultimo periodo la coppia, che si è nascosta per mesi, si è spostata parecchio: non solo Monaco e Dubai ma anche Albania. A riportare il dettaglio è il ...ricopred'oro: a Dubai con bracciale, collier e l'anello da 5 carati (con giallo). È la prova che svela la bugia- Blasi, Corona all'attacco: 'Lui l'ha tradita per 20 anni, ma a ...Per Ilary Blasi non è ancora il momento di svelare il nuovo fidanzato alla famiglia. Bastian, l'uomo che è succeduto a Totti (almeno ufficialmente) nel cuore della conduttrice, ...Quando non si parla di Francesco Totti e Ilary Blasi, bisogna parlare di uno dei figli. In particolare una di loro sui social l'ha fatta davvero grossa.