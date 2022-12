“Ti voglio” GF Vip 7 | Edoardo Tavassi | proposta vietata ai minori a Micol Incorvaia

(Di domenica 4 dicembre 2022)hot a. Al Grande Fratello Vip una nuova relazione sta letteralmente incendiando la Casa. Fino a qualche settimana fa il protagonista assoluto delle tresche era stato Antonino Spinalbese che ha intrecciato liaison con Ginevra Lamborghini, poi con Sofia Giaele De Donà e infine con Oriana Marzoli. Tutte storie finite in brevissimo tempo, ma con la venezuelana abbiamo assistito a scene decisamente bollenti sotto le coperte. Altri due protagonisti di situazioni vietate aisono. Il corteggiamento e le dichiarazioni, reciproche, sono andati avanti per settimane. Poi, qualche giorno fa, i due si sono dichiarati. Dopo qualche bacio a stampo il ...

...dei concorrenti di intrapendere nuove relazioni all'interno della Casa del ' Grande Fratello'. ... Secondo te io dovrei parlarti male tutte le volte che ti vedo Non è quello che, anche se ...Ieri nella Casa del Grande Fratello, l'ex di Belen ha avuto un nuovo confronto con Oriana ... Ioringraziare tutta la gente che mi vuole fidanzato con lei.Gf Vip, Daniele ricoverato d'urgenza. Il web preoccupato: «Ha avuto un attacco di panico» FOTO GFVip, Daniele Dal Moro ricoverato con urgenza in ospedale. La confessione a Micol: «Ho avuto paura» Gf ...Non voglio essere accoppiato. La percezione che uno vive qua dentro ... Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul Grande Fratello Vip 7, e non solo.