Spagna | Luis Enrique | “Gavi re? Sinceramente non ce lo vedo”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Leonor Borbon y Ortiz, figlia di Felipe VI ed in pole position nella linea di successione al trono di, studia in Galles e nella sua stanza britannica possiede un diario pieno di foto di, giovane centrocampista del Barcellona e della Nazionale di. Quest’ultimo è stato protagonista di un divertente siparietto durante l’ormai tradizionale diretta su Twitch. Il commissario tecnico ha scherzato così insieme ai suoi numerosi ascoltatori: “re di? Eh sì, ho sentito la notizia. Certo, quanto vi piace cazzeggiare, eh? No,non lo”. SportFace.

Ma dove può arrivare questo Marocco, che agli ottavi si troverà di fronte la Spagna di Luis Enrique I punti di forza L'ascesa della nazionale marocchina non può essere ritenuta una sorpresa. Luis Enrique ha detto la sua sul dibattito su chi sia più forte tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi: "Non capisco perché ci si ostini a fare questi paragoni - ha sostenuto il ct della Spagna - ...