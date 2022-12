Sanremo 2023 | Tananai ha già vinto | la foto con il premio E Fedez commenta | ' Ultimo posto'

Tananai in gara al Festival di. Neanche il tempo di terminare l'annuncio ufficiale dei 22 artisti in gara da parte di Amadeus, e Tananai ha immediatamente festeggiato l'ingresso nella rosa dei big con un post su ..., i nomi dei big Mancano ancora circa tre mesi alla partenza del, che si terrà da martedì 7 a domenica 11 febbraio, ma già ci sono i nomi dei big. I nomi In smoking Amadeus dà l'...Marco Mengoni partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nel 2023. Tredici anni di carriera, 7 album in studio, 9 tour live culminati con il successo degli stadi della scorsa estate e del ...Da Giorgia ai Modà, da Anna Oxa a Ultimo ecco i venti Big in gara al Festival, che si terrà dal 7 all'11 febbraio 2023. E non mancano ritorni inattesi: rivedremo sul palco Paola e Chiara e i Cugini di ...