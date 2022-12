Quando il Pd vinceva lei Renzi rinfresca la memoria a Schlein

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 dicembre 2022) "Non mi interessa che i candidati del Pd siano più o menoani, in passato hanno goduto del grande risultato del Pd di quegli anni". Il leader di Italia viva, Matteo, ha voglia di mettere alcune cose in chiaro mentre Ellyannuncia la candidatura alla guida del Partito democratico. Nel corso di Mezz'ora in più, su Rai3, l'ex premier afferma: "C'è stato un momento in cui il Pd: non era mai accaduto che facessimo il 40,8%, 6mila sindaci su 8mila, 17 Regioni su 20.può dire quello che vuole di me, ma se non trovava un pazzo, il sottoscritto, che facendo la rottamazione, candidava quelli come lei e come Brando Benifei, a quest'ora non erano nemmeno andati al Parlamento europeo. O Bonaccini che ha fatto il presidente della Regione o Ricci che fa il sindaco", ha detto ...