Per rilanciare il Sud Italia serve un centro di eccellenza dell’automotive

(Di domenica 4 dicembre 2022) Al ministero dell’Industria e del Made in Italy è stato ripristinato il tavolo strategico. Appare una notizia da cogliere con attenzione che il dicastero impegnato in oltre 70 tavoli di crisi aziendali convochi un pensatoio dove governo e imprese discutono strategicamente a intervalli regolari del futuro di uno dei comparti industriali più decisivi per la ripresa del Paese. Soprattutto perché il principale interlocutore dell’esecutivo in quel tavolo è la più grande azienda manifatturiera nazionale, impegnata con i propri partner europei, nella più importante transizione tecnologica della sua esistenza: passare dal motore a scoppio a quello elettrico. Il ministro Adolfo Urso appare consapevole della sfida: “Il nostro obiettivo è non sono solo mantenere i siti produttivi e i livelli occupazionali, ma soprattutto favorire gli investimenti su quelle ...