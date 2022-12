Pelé ricoverato | “Sono forte | state tranquilli”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Amici miei, voglio che stiatee ottimisti., con tanta speranza e continuo il trattamento come al solito”. Lo scrivesu Instagram, ai milioni di tifosi e appassionati di calcio chein apprensione per le sue condizioni di salute. “Voglio ringraziare tutti l’intera equipe medica e il team di infermieri per tutta la cura che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggi e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.