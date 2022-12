(Di domenica 4 dicembre 2022) Ilonline si terrà giorno 14 Dicembre alle ore 17.30. Gli iscritti riceveranno 30 min prima dell’incontro il link per accedere all’incontro via email. La lezione sarà registrata, gli iscritti potranno accedere all’area riservata e visualizzarla in differita fino al 31 Dicembre. Nello stesso spazio saranno disponibili le slide utilizzate durante l’evento. L'articolo .

Orizzonte Scuola

L'asilo Ponti di via Poma , in pieno centro di Gallarate, si rinnova profondamente: un intervento da 200mila euro che ha già consentito efficientamento energetico, recupero dispazi earredi, oltre alla sistemazione esterna del pregevole fabbricato risalente agli anni Trenta. Galleria fotografica L'asilo Ponti di Gallarate 4 di 7 L'intervento complessivo, che proseguirà anche ...L'intervento sul nuovo PS ha permesso l'ampliamento e la completa trasformazione deglicon l'adeguamento alle normative su sicurezza e impianti. Inoltre, sono stati creatispazi per ... Nuovi Ambienti di apprendimento: workshop con attività guidata sui mondi virtuali per la didattica I nuovi “medici climatici” sono chiamati a ripensare l’importanza dell’ambiente nella tutela della salute dei propri pazienti L’idea che ambiente e salute siano correlati nasce con la medicina. Fu ...Da segnalare anche alcuni ritorni per il Portici di Sarnataro: di seguito, gli aggiornamenti delle ultime ore per le squadre napoletane di Serie D ...