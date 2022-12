Mercoledì | Luis Guzmán viene scambiato per un attore di ‘Ghost’

BadTaste.it Cinema

...indietro nel tempo a quando Gomez e Morticia Addams (interpretati nelle versioni adulte da...e Morticia adolescenti nei flashback Chi interpreta i giovani Gomez e Morticia Addams in...... Gomez (Guzmán ) e Morticia ( Catherine Zeta - Jones ) decidono che occorre una terapia d'... la prestigiosa scuola privata per reietti, frequentata a suo tempo dai genitori di. La ... Luis Guzman: la star di Mercoledì viene riconosciuta da tutti per un film che non ha mai interpretato