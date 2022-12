Mercatini di Natale 2022 a Bruxelles | ecco dove trovarli

(Di domenica 4 dicembre 2022) Con le sue due location, nel centro storico e nel Bosco de la Cambre, e più di 250 chalet,ospita uno deidipiù suggestivi d’Europa MILANO – Da fine novembre ai primi di gennaio,ospita la nuova edizione di Plaisirs d’Hiver (Winter Wonders), la rassegna diche ogni anno colora il centro cittadino di luci e lustrini, offrendo l’occasione ideale per vivere la magica atmosfera dele comprare lrnie e regali. Il fulcro dell’evento è sicuramente il centro storico: il 25 novembre è stato acceso acceso l’albero didella Grand Place, alto venti metri, che quest’anno è decorato con 600 palline color champagne e 2 km di ghirlande luminose a led. Ad illuminare la piazza anche un suggestivo ...

Gli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, hanno preso parte questa mattina al mercatino diorganizzato dalla scuola dell'infanzia "Madonna della Salute" in via Trieste 140 a Marghera, nel locali della parrocchia. Sono intervenuti, tra gli altri, consiglieri comunali e di Municipalità....di Lodrino ci hanno accopagnato nel cammino che porta al, cantando, addobbando gli alberi e allestendo il presepe nel centro sportivo intitolato a don Remo, dove ci saranno anche i...Il Comune di Fabrica di Roma , in collaborazione con la Pro loco, sta organizzando numerosi eventi natalizi . Giovedi 8 dicembre, a partire dalle ...RIETI - Gli immancabili appuntamenti dell’iniziativa “Luci del Natale”, che il Comune di Mompeo organizza con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione ...