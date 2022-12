Manila Nazzaro | chi sono i figli Nicolas e Francesco Pio | età | chi è il papà | cognome | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 dicembre 2022), cosa sappiamo suiPio? L’attrice e showgirl nonché ex Miss Italia oggi ha una relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Ma prima di lui è stata sposata con un altro ex calciatore dalla cui relazione erano nati duePio per l’appunto. Ma cosa sappiamo su di loro? Ecco tutte le informazioni conosciute. Cosa sappiamo suPio ediè uno dei volti noti della tv avendo preso parte anche al Grande Fratello Vip. Nella sua carriera è stata eletta Miss Italia ma anche Miss Cinema e vanta al suo attivo un lungo ...