LIVE – Sassari-Olimpia Milano | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come nona giornata dellaA1di. La squadra di coach Bucchi ha collezionato solo due vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, ma in casa fin qui ne ha persa solo una, e contro la corazzata Virtus Bologna. Ora l’avversaria è l’altra contendente numero uno allo Scudetto nonché squadra campione in carica, ma i meneghini sono alle prese con il ben noto momento di grave difficoltà, derivante più che altro dalla lunghissimadi sconfitte in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 18:10 di domenica 4 dicembre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà una...

Per gli uomini di coach Piero Bucchi decimo posto in graduatoria con 3 - 5 di score dopo otto giornate di Campionato, conche è ancora in corsa per il passaggio del turno nella Basketball ...Nuove strutture sanitarie per gli ospedali di Alghero e Ozieri Di: Redazione SardegnaNella tarda serata di giovedì la Asl di, sentita la conferenza Territoriale Sanitaria e Socio Sanitaria, ha approvato in via preliminare l'Atto Aziendale, ora trasmesso, ai sensi dell'art.Aggiornamento previsioni meteo Sassari, giovedì, 1 dicembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima regis ...Questa sera al Palaserradimigni di Sassari, per la quarta giornata di regular season del gruppo G della Basketball Champions League, il Banco di Sardegna Sassari (0-3) riceve il PAOK Salonicco (1-2), ...