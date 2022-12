Linea Verde | Convertini racconta le bellezze di Agrigento

... quando tornerà la bella stagione i frequentatori della grande areaa San Mauro in Valle ... Un'ipotesi che sarebbe incon la "filosofia" dell'amministrazione comunale, e in particolare dell'...Numerosi gli interventi previsti tra cui il passaggio a unacon interscambio nelle aree di ... l'abbattimento delle barriere per favorire l'accesso al mare e interventi di ampliamento del...Una perla della Sicilia al centro della puntata di “Linea Verde” in onda oggi alle 12.20 su Rai1. Affiancato da Peppone Calabrese, Beppe Convertini torna in Sicilia per raccontare Agrigento, lungo ...Grande attesa per la promozione della Costa del Mito con le immagini e le storie più belle in onda oggi 4 dicembre dalle 12.20 su Rai 1 con Linea Verde. La DMO ...