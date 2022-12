Infrastrutture | Salvini “Sconfiggere i professionisti del No”

(Di domenica 4 dicembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “La mission che ci siamo dati è quella di abbattere muri, costruire ponti edel no. Nella stesura del nuovo Codice degli appalti terremo conto di questo, non è possibile che un Tar blocchi milioni di euro di investimenti: è giusto ascoltare tutti, ma a un certo punto bisogna prendersi l'onere di decidere”. Lo ha detto Matteo, ministro dellee dei Trasporti, a margine della firma del protocollo d'intesa sulla Gronda di Genova.Con questo documento, ha aggiunto il ministro, “lasciamo agli atti un impegno che vincola qualsiasi amministrazione di qualsiasi colore a procedere in questa direzione. Altre opere pubbliche finanziate e quasi eseguite sono state bloccate per cambi di colore politico e abbiamo perso decenni. Chiunque verrà dopo di me sarà ...

Lo ha detto il ministro delle, Matteo, a Genova per l'abbattimento di un diaframma nella galleria del Terzo Valico , tra il cantiere Polcevera e Cravasco. Cosi' come il Mose '...'Il ministro allee ai Trasporti, Matteo, infatti " ad onor di verità - nel suo intervento ha evidenziato le criticità esistenti ma ha concluso affermando la volontà di non ...GENOVA (ITALPRESS) – “La mission che ci siamo dati è quella di abbattere muri, costruire ponti e sconfiggere i professionisti del no. Nella stesura del nuovo Codice degli appalti terremo conto di ques ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...