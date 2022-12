Infrastrutture | entro il 2025 primo treno sul Terzo Valico

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Oggi si abbatte il diaframma tra il lotto di Castagnola e Cravasco, una tappa importante per il completamento dell’opera. Avremo circa 30 chilometri di galleria continua che ci consentirà di traguardare i successivi passi con maggior fiducia verso la conclusione dell’opera”. Lo dice Calogero Mauceri, commissario straordinario per il, a margine dell’intervento di abbattimento del diaframma binario dispari tra i cantieri di Polcevera e Cravasco. La Galleria di, lunga 27 chilometri, è la più importante dell’opera. Per quanto riguarda il passaggio delnel, Mauceri conferma che “le nostre stime sono concentrate su queste date”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.