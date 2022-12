Governo | Mulè FI | ' Calenda più bastone che ' stampella' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Forza Italia ha chiesto l'accoglimento in manovra di alcuni punti che sono dirimenti e sono stati accolti”. Lo afferma il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio, intervenendo a Skytg24, dove, interpellato su Azione, chiosa: "il partito dinon è ladel, ma più unche tenta di mettersi negli ingranaggi”. Sul contributo di Fi, “pensate alle pensioni minime - rimarca -: il presidente Berlusconi ha come obiettivo 1.000 euro entro la fine della legislatura: si è cominciato da 574 euro e secondo noi si può arrivare a 600 già da subito - prosegue-. Abbiamo chiesto interventi sulla scadenza a fine dicembre per le pratiche del superbonus e sullo sblocco dei crediti attraverso il ricorso all'F24 ...