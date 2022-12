Genoa | Blessin torna in bilico | due nomi per la panchina

E' crisi nera per il, sconfitto per 1 - 0 in casa dal Cittadella. Il Grifone scivola al quinto posto e perpanchina a rischio dopo la terza sconfitta nelle ultime cinque partite. Nelle ...Altro ko per ildi, spettacolare 3 - 3 tra Ascoli e Como. Finiscono senza gol, infine, Bari - Pisa e Cosenza - Perugia. La 15giornata si chiude alle 18 con Benevento - Palermo (diretta ...“Quando perdi ci sono sempre cambiamenti in testa – prosegue Blessin dopo aver esordito come riportato ... non devi almeno subire gol sapendo come gioca il Cittadella”. Sembra che il Genoa in questo ...E' crisi nera per il Genoa, sconfitto per 1-0 in casa dal Cittadella. Il Grifone scivola al quinto posto e per Blessin panchina a rischio dopo la terza sconfitta nelle ultime cinque partite. Nelle ...