Ciclocross | Mathieu van der Poel | “Duro correre da solo Dopo Natale sarà un bel duello con van Aert”

15.08 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della Scheldecross, ottava prova della Coppa del Mondo 2022 - 2023 dicon la vittoria divan der Poel. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 15.07 In classifica generale, Laurens Sweeck guadagna due punti su Eli Iserbyt. Ora è a ...Dietro c'è di che raccontare: Sweeck, dopo il momento di crisi, riprende ritmo e per lungo tempo è vicinissimo a Vanthourenthout, ma non riesce a sopravanzarlo, dovendosi accontentare del quarto posto.COPPA DEL MONDO - Finalmente ci siamo! Dopo tanta attesa, eccoli uno contro l'altro nel ciclocross. Da un lato Mathieu van der Poel, dall'altro Wout van Aert che fa il suo debutto. E ci sarà anche ...Dopo Tom Pidcock e Mathieu Van der Poel, tocca al terzo tenore. Oggi a fare il suo esordio nella stagione del ciclocross c’è infatti Wout Van Aert, il fiammingo che quest’anno vuole far sua la maglia ...