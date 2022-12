Canone RAI 2023 | si paga in base all’età | come e dove pagare | chi guadagna e chi perde | differenze

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’obbligo dimento delRainon è esteso a tutti. Forse non lo sapevi, ma questo siinIlRai è uni dei tributi più odiati dai cittadini. Comunemente chiamata “tassa sulla televisione”, è un vero e proprio tributo che deve essereto per finanziare il servizio pubblico. Per poter stabilire chi devere ilè spesso sufficiente dimostrare che quel cittadino ha un televisore in casa di cui poter usufruire. (ora puoi nonre ilRai, finalmetne) IlovetradingTuttavia, l’obbligo dimento delRainon è esteso a tutti i cittadini. Probabilmente non lo sapevi, ma ...