Agenzia ANSA

Politica e religione tornano a intrecciarsi sullo sfondo della guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato che intende "impedire alle organizzazioni religiose affiliate ai centri d'influenza della Federazione Russa di operare in Ucraina" e ha firmato un decreto che prevede sanzioni ...- Secondo, Putin non userà l'arma nucleare perché pure lui "vuole rimanere in vita". Non ... E quindi Si vede la vastità del nulla che ce ne frega - Murgia sia difendere Saviano (di ... Zelensky mette al bando le Chiese 'legate a Mosca' - Mondo Politica e religione tornano a intrecciarsi sullo sfondo della guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...