(Di sabato 3 dicembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha deciso dire a 60al barile un massimale per il prezzo delgreggio e degli oli diottenuti da minerali bituminosi originari o esportati dalla Russia. Il livello del cap è stato stabilito in stretta collaborazione con laCap Coalition e diventerà applicabile a partire dal 5 dicembre.Il prezzo massimo dellimiterà gli aumenti di prezzo guidati da condizioni di mercato straordinarie e ridurrà drasticamente le entrate che la Russia ha guadagnato daldopo aver scatenato la guerra di aggressione contro l'. Servirà inoltre a stabilizzare i prezzi globali dell'energia, mitigando nel contempo le conseguenze negative ...

Yahoo Finanza

Tipicamente un tale congegno, sia esso installato in postazioneoppure mobile, blocca i ... Sempre più voci dagli ambienti militari parlano della possibilità che l'Italia invii inanche ...- 5 euro per le chiamate da reteTWT, Convergenze e PosteMobile; È possibile donare anche sul ...Aleppo (Siria) " Associazione pro Terra Sancta " Parrocchia Latina di Aleppo Konotop () " ... Ucraina, Ue fissa price cap a 60 dollari per il petrolio russo BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha deciso di fissare a 60 dollari al barile un massimale per il prezzo del petrolio greggio e degli oli di petrolio ottenuti da minerali bituminos ...La guerra in Ucraina è arrivata al 283esimo giorno. Per tutta la notte, afferma Kiev, è stata bombardata l'area attorno alla centrale di Zaporizhzhia: danneggiati gasdotti e le reti elettriche. I Paes ...