Adnkronos

Il presidente francese in visita negli Usa ha parlato con il patron Tesla e proprietario dia New Orleans.ha dunque incontrato Elon Musk nella città che una volta era della Francia ed ......deve fare sforzi per soddisfare le regole europee", dicein una serie di tweet. "Lavoreremo conper migliorare le tutele online per i bambini. Elon Musk me lo ha confermato. ... Twitter, Macron incontra Elon Musk: "Elimini contenuti estremisti" NEW YORK - Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato Elon Musk a New Orleans. «Ho auto un confronto chiaro e onesto», ha detto sottolineando, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, che ..."Proteggiamo meglio i bambini online!" Dopo i moniti ufficiali del'Ue sul social arriva il confronto "diretto ed onesto" fra Emmanuel Macron e Musk ...