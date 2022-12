Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | avete visto dove vivono? Dimora da sogno

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un periodo di grandi novità per, che hanno annunciato di aspettare un bebè: ma? I due ex gieffini sono inseparabili da ormai un anno e, sui rispettivi social, hanno avuto modo di mostrare alcuni scorsi della loro casa, situata a Milano. La storia d’amore di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

in lacrime a Verissimo . L' influencer è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5 per annunciare pubblicamente il sesso del bebè in arrivo: 'È una bambina !'....e Alessandro Basciano a Verissimo hanno parlato del loro amore, nato nella casa del GF VIP un'anno fa, quasi, della proposta di nozze e della gravidanza. La coppia ha scoperto, insieme ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in dolce attesa, la coppia ha rivelato il sesso del futuro nascituro in un'intervista rilasciata a Verissimo.Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno scoperto il sesso del loro primo figlio insieme a Verissimo. Dalla scatola del gender reveal è spuntato fuori un orsetto vestito di rosa: “Sarà una femminuc ...