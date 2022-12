Rampage 02 12 22 The House always wins

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Indianapolis, tra gli incontri annunciati spicca il Lumberjack Match con in palio l’All-Atlantic Champion tra Orange Cassidy e lo sfidante QT Marshall. Altro avvenimento degno di nota sarà l’intervista esclusiva di Saraya, la britannica è pronta a rilasciare le sue prime dichiarazioni dopo il trionfante ritorno in ring di Full Gear 2022. Darby Allin vs. Cole Karter (3,5 / 5) Prima dell’inizio del match Darby Allin si è liberato di Nick Comoroto colpendolo ripetutamente con una mazza da baseball. L’opener della serata si è svolto secondo il più classico canovaccio dei match di Darby Allin: lo Strange Enigma ha incassato colpi terrificanti, da segnalare l’ottima prestaziine di Cole Karter, per poi ottenere la vittoria ...

