Omicidio 19enne a Francavilla Fontana Brindisi | due indagati | uno è minorenne

Sono due, e uno di loro è minorenne, gli indagati per l'omicidio del 19enne di Francavilla Fontana (Brindisi) Paolo Stasi compiuto il 22 novembre nei pressi della sua abitazione. Entrambi sono accusati di concorso di omicidio volontario aggravato.