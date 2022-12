Milan Femminile | Árnadóttir | “Ho imparato molto e continuo a migliorare”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il difensore delGuðnýha rilasciato un'intervista in cui parla della squadra e del suo ambientamento

...00 Empoli PreMatch Juventus Domenica 28 Maggio 2023 - 15:00 Juventus PreMatchDomenica 4 ...00 Budunost - Paris Basketball 74 - 77 Visualizza Eurocup VOLLEY - SERIE A120:30 Conegliano - ......, Inter - Juventus; domenica 4 dicembre ore 12.30 Sassuolo - Parma, ore 14.30 Como - Fiorentina,- Roma. Classifica serie ARoma 27; Juventus 21; Fiorentina, Inter 19;16; ...Guðný Árnadóttir, difensore del Milan Femminile, è stata intervistata da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni in vista della gara di domenica pomeriggio alle ...Serie A femminile, Milan-Roma: Alessandro Spugna prepara la sua squadra in vista della sfida valida per l'undicesima giornata ...