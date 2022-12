Melissa Panarello si è sposata in un tempio zen | è in attesa del secondo figlio

Mediaset Infinity

Tratto dal best - seller Cinquanta colpi di spazzola prima di andare a dormir e di, il film conta la partecipazione in ruoli secondari di giovani attori (poi esplosi) come Elio ...L'esordio 20 anni fa da tre milioni di copie, con il libro "100 colpi di spazzola prima di andare a letto". Ma, che all'epoca si firmava solo comeP, aveva già cominciato a scrivere quando aveva 4 anni. Un talento puro declinato in tanti libri intensi e profondi diventati dei piccoli ... Melissa Panarello: "Io e Matteo Trevisani ci siamo sposati con rito zen" Il 7 dicembre, da Esc Atelier a Roma, la notte bianca del racconto. Sul palco, tra gli altri, Panarello, Caminito, Funetta. Friani (Racconti): “Nessuno difende i piccoli editori” ...Trama: Dallo studio 4 di via Teulada la produzione di Rai Cultura che parla di libri, teatro, cinema e musica con un racconto che coniuga presente e passato, grazie anche al patrimonio delle Teche Rai ...