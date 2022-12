L’occasione per i moderati di contare ancora ma occhio ai social Parla Quagliariello

Leggi su formiche

(Di sabato 3 dicembre 2022) Definire il perimetro di azione e ripensare il ruolo deinella politica di oggi. È questo l’obiettivo dell’iniziativa dal titolo “La porta stretta. Inell’era deimedia” realizzata dalla Fondazione Magna Carta nei due giorni di incontri ad Arezzo. Come integrare, in maniera incisiva, il portato dell’approccio moderato in un dibattito politico sempre più polarizzato e liquido. L’approccio metodologico per rispondere a una serie di interrogativi profondi è quello del mettersi in discussione. Ma, allo stesso tempo, cercare di trovare una via per uscire dai meandri di una sostanziale irrilevanza, quanto meno elettorale. A tentare di dare una risposta ad alcuni interrogativi è il presidente della fondazione Magna Carta, Gaetano, nella politica attuale, ...