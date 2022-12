Ing Luigi Iaquinta | Associazione Vera Rinascita | Edilizia? Serve un Piano Marshall a 30 anni

(Di sabato 3 dicembre 2022) L'Ing., Presidente dell'", in una sua comunicazione di aggiornamento sullo stato dell'arte della questione Superbonus 110%: "Cari amici, dopo diverse riunioni e confronti con le Associazioni di categoria regionali e nazionali e con gli Ordini Professionali della Campania, abbiamo raggiunto la quadra su di un documento incentrato sulle nostre proposte sul Superbonus 110% per sbloccare i crediti incagliati con gli F24, controgarantendo le banche con bond statali quinquennali, prorogandolo al 110% sino al 31.12.2024 ed iniziando un percorso che ci porterà in Commissione Europea a chiedere undell'a 30. Tale documento è stato inviato via PEC ai Ministri Salvini, ...

Ravennawebtv.it

Ernesto Palletti Vescovo della Diocesi della Spezia ha celebrato la solenne Santa Messa in ...di Divisione Pierpaolo Ribuffo e il Direttore Regionale per i Vigili del Fuoco della Liguria. ...Sempre pronte sul fronte dei nuovi progetti, le due rappresentanti dell'importante organo per l'assistenza ai bambini, hanno incontrato dapprima il sindaco del Comune di Pozzuoli, l'... L'ingegnere faentino Luigi Cipriani nuovo Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio a Cervia Sempre pronte sul fronte dei nuovi progetti, le due rappresentanti dell'importante organo per l'assistenza ai bambini, hanno incontrato dapprima il sindaco del Comune di Pozzuoli, l'Ing. Luigi Manzoni ...L’amministrazione comunale ha assunto l’ing. Luigi Cipriani in qualità di Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio. Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’ing. Daniele Capitani ...