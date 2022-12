Incidente in Umbria | auto finisce fuori strada | morti quattro ragazzi | tra loro anche una 17enne

Leggi su ilfattoquotidiano

giovani dell'alto Tevere umbro sononella notte in unle avvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che – in base a quanto ricostruito finora dai carabinieri – è finita, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia. Lo schianto è avvenuto in un tratto rettilineo: l'è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. Le vittime, duedi 21 e 20 anni e due ragazze di 22 e 17 anni, sono morte sul colpo.